Dawson's Creek Der Sturm

Pacey und Jen brechen zu einer Segeltour auf. Zu Hause erfahren ihre Freunde von einem aufziehenden Sturm. Da der Hafenmeister nicht auf die brodelnde See hinausfahren möchte, starten Dawson und Joey selbst eine Rettungsaktion. Der arrogant-fiese Drue Valentin ist neu an der Schule. Mit Schrecken erkennt Jen in ihm einen Bekannten aus ihrer wilden New Yorker Zeit.