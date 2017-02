Wissper Eisbären-Überraschung

War für eine Überraschung! Eisbär Barry besucht Wissper und will am liebsten für immer bleiben. Seit sich Barry mit seinem besten Freund Bert zerstritten hat, bringen ihn nämlich keine zehn Pferde mehr zurück in die Artis. Gekränkt macht er es sich in Wisspers Eisschrank gemütlich, während Wissper zu Bert reist, um herauszufinden, was zwischen den Freunden vorgefallen ist. Geschickt versucht sie das Zerwürfnis zu kitten.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)