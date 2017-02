Wir suchen Maus

Die Kinder aus dem Möwenweg haben sich zu einer Bande zusammengeschlossen, den sogenannten 'Seven cool Kids'. Nur der fünfjährige Maus darf daran nicht teilhaben, weil er zu klein ist. Als es Maus verboten wird, mitzuspielen, sucht der Dreikäsehoch schmollend das Weite und ist plötzlich wie vom Erdboden verschluckt! Da bekommen es Tara und Tineke mit der Angst zu tun. Schließlich haben sie Maus' Mutter versprochen, gut auf ihn aufzupassen!



Wir pflegen Mama gesund

Taras Mutter hat die Grippe und soll das Bett hüten. Der ganze Haushalt bleibt deshalb plötzlich an Papa Johansson und den Kindern hängen. Schnell bricht das Chaos aus, denn niemand ist es gewohnt, daheim ohne die Dame des Hauses klarzukommen. Um dem Spuk ein rasches Ende zu bereiten, sieht Tara nur einen Ausweg: Ihre Mutter muss so schnell wie möglich wieder gesund werden. Wie aber lässt sich das am besten bewerkstelligen?