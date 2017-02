Unforgettable Die Schakalin kehrt zurück

In einem Krankenhaus wird der Highschool-Lehrer Theo Musket ermordet. Carrie und Al entdecken auf den Überwachungsbändern die von Interpol gesuchte Killerin Jackie Mikhailova, alias die 'Schakalin'. Weitere Nachforschungen ergeben, dass der vermeintlich harmlose Theo in Wahrheit ein Agent der berüchtigten 'Alpha 5-Einheit' war. Bald fallen weitere 'Alpha 5'-Mitglieder der 'Schakalin' zum Opfer. Doch warum tötet Jackie ihre eigenen Komplizen?

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)