Wir Kinder aus dem Möwenweg Wir kriegen einen Liebesbrief / Wir drehen einen Film

Wir kriegen einen Liebesbrief

Als die korrigierten Diktate ausgeteilt werden, entdeckt Tara in ihrem Schulheft einen Liebesbrief, der offensichtlich an sie gerichtet ist. Allerdings fehlt der Absender. Aufgeregt versuchen Tara und Tineke herauszufinden, wer wohl der heimliche Verehrer ist. Die Suche gestaltet sich jedoch schwieriger als gedacht.



Wir drehen einen Film

Tara, Petja und Maus streiten wieder einmal über das TV-Programm. Entnervt reißt ihrer Mutter schließlich der Geduldsfaden. Kurzerhand verbietet sie dem Trio das Fernsehen und die Kinder sind gezwungen, sich eine andere Beschäftigung zu suchen. Tatsächlich kommt Tara schon bald eine sagenhaft gute Idee: Wie wäre es, wenn sie zusammen mit ihren Freundinnen einfach ihr eigenes Fernsehprogramm gestaltet? Mit Juls Digitalkamera geht es an die Verwirklichung des großartigen Plans!