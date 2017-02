Criminal Minds: Beyond Borders Der verlorene Sohn

Daniel und Jessica Wolf verbringen gemeinsam mit ihren Kindern einen Traumurlaub in Mexiko. Am letzten Tag wandelt sich dieser jedoch zum Alptraum, denn Jessica wird brutal ermordet. Das I.R.T. soll die lokalen Behörden bei den Ermittlungen unterstützen. Der erste Verdacht fällt auf den Ehemann Daniel. Seine Firma ist hoch verschuldet und erst kürzlich hat er eine Lebensversicherung für seine Frau abgeschlossen. (In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch) DARSTELLER Gary Sinise (Jack Garrett) Tyler James Williams (Monty) Daniel Henney (Matt Simmons) Alana De La Garza (Clara) Annie Funke (Mae) REGIE Jeannot Szwarc

"Criminal Minds: Beyond Borders" ist das spannende Spin-off der Hit-Serie 'Criminal Minds' mit Gary Sinise als Leiter eines Spezialteams des FBI. Sie sollen US-Bürgern im Ausland zu Hilfe eilen, die in Verbrechen verwickelt sind. Zur Grundausstattung gehört auch ein eigener Flugjet mit allen wichtigen Geräten an Bord, der das Team an jeden Ort der Welt bringt.



