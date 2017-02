Limitless Heute mit Doppelfolge!

Brian hat Besuch von seiner Schwester Rachel und will mit ihr einen gemütlichen Abend verbringen, als Sands plötzlich vor seiner Tür steht. Sands ist verletzt und verlangt, dass Brian seine Wunde versorgt. Außerdem bittet er Brian um Hilfe, eine Person für ihn zu finden. Inzwischen ist das FBI auf der Suche nach einem entführten Kind. Rebecca versucht vergeblich, Brian telefonisch zu erreichen. So wird Ike zu Brians Wohnung geschickt, der dort auf Rachel trifft. Gemeinsam warten die beiden nun darauf, dass Brian endlich wieder nach Hause kommt. DARSTELLER Jake McDorman (Brian Finch) Jennifer Carpenter (Special Agent Rebecca Harris) Hill Harper (Special Agent Spelman Boyle) Colin Salmon (Jarrod Sands) Mary Elizabeth Mastrantonio (Special Agent Nasreen Pouran) REGIE Rich Lee

Staffel I Jeden Montag in Doppelfolgen!

Die neue Serie des Senders CBS ist eine Fortsetzung des gleichnamigen Kinofilms (auf deutsch: "Ohne Limit") aus dem Jahre 2011 mit Bradley Cooper, der in einer wiederkehrenden Gastrolle als Senator Eddie Morra zu sehen sein wird. In "Limitless" wird dank einer neurotropischen Wunderdroge aus dem erfolglosen Musiker Brian Finch ein Hochleistungsgenie - was sich das FBI zunutze macht. Die ersten 22 Folgen gibt es jeden Montag im Doppelpack um ca. 22.40 Uhr auf ORF eins zu sehen.



