Supernatural Blutiges Spiel

Ed Nelson wird gevierteilt in seinem Bett aufgefunden. In seiner Wohnung finden sich keine Spuren eines Einbruchs. Der erste Verdacht fällt auf seinen Freund Lance, der jedoch wenig später in Polizeigewahrsam an einer Vergiftung stirbt. Eine erste Spur führt die Winchester Brüder zu einer Gruppe, die Live Action Rollenspiele veranstalten. Dort treffen sie auf eine alte Bekannte.