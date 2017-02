OSCAR-Nacht 2017 live

Eine mehrstündige Sondersendung berichtet über die diesjährige Oscarverleihung. ORF Filmexperte Christian Konrad meldet sich vom Roten Teppich der glamourösen Gala und begleitet Peter Simonischek durch Los Angeles.

Der österreichische Burgschauspieler spielt den Titelheld der schon jetzt vielfach ausgezeichneten Tragikomödie "Toni Erdmann" der deutsch-österreichischen Koproduktion unter der Regie von Maren Ade. Als einer von fünf Filmen ist "Toni Erdmann" für den besten fremdsprachigen Film nominiert.

Im ORF Studio analysieren und diskutieren ORF Kulturmoderatorin Clarissa Stadler und der Direktor des Österreichischen Filmmuseums Alexander Horwath die Chancen für "Toni Erdmann" und die anderen in dieser Kategorie nominierten Filme. Darunter "The Salesman" des iranischen Drehbuchautors und Filmemachers Asghar Farhadi.

Bereits 2012 hatte Farhadi für den Film "Eine Trennung" einen Oscar erhalten, zur diesjährigen Gala verzichtet er auf eine Teilnahme wegen des umstrittenen US-Einreiseverbots für mehrere muslimische Staaten – selbst wenn dieses derzeit ausgesetzt ist. Auch in "The Salesman" thematisiert der Filmemacher politisch und gesellschaftlich brisante Entwicklungen innerhalb der iranischen Gesellschaft.



Um die Frage der meisten Nominierungen und besten Chancen auf einen Oscar geht es in einer Zusammenfassung der Favoriten, darunter der mitreißende Musicalfilm "La La Land" von Damien Chazelle, der ganze 14 Mal nominiert wurde, unter anderem Emma Stone und Ryan Gosling in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" und "Bester Hauptdarsteller".

Auf acht Nominierungen – darunter die Königskategorie "Bester Film" kommt Denis Villeneuves Science-Fiction-Film "Arrival", in dem Außerirdische auf der Erde landen. Große Chancen auf einen Oscar haben auch "Lion – Der lange Weg nach Hause", "Moonlight", "Manchester by the Sea" oder "Fences" mit Denzel Washington.



Steht Hollywood vor einem Revival großer Muscial-Filme? Und welche legendären Klassiker haben Damien Chazelle zu "La La Land" inspiriert?

Die Oscar-Nacht begibt sich auf die Spuren großer Musical-Filme wie beispielsweise die "West Side Story" von Robert Wise und Jerome Robbins aus dem Jahr 1961, den 1935 entstandenen Klassiker "Top Hat" mit Ginger Rogers und Fred Astaire oder "An American in Paris" aus dem Jahr 1951 mit Gene Kelly.



In einem Exklusiv-Interview erzählt die erstmals für einen Oscar in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" nominierte Französin Isabelle Huppert über ihre erste gemeinsame Arbeit mit dem niederländischen Star-Regisseur Paul Verhoeven, dem kürzlich mit einem Golden Globe ausgezeichneten Film "Elle".

Ein Film, in dem die Ausnahmeschauspielerin einmal mehr eine ungewöhnlich starke Frau verkörpert, die sich nicht an Konventionen hält. Eine Frau, die ihre vermeintliche Opferrolle auf eigene, direkte und furchtlose Art interpretiert und das Spiel aus Macht und Unterwerfung völlig neu definiert.

Ab 2.00 Uhr berichtet ORFeins live von Glanz und Glamour am Roten Teppich des Dolby Theatres in Los Angeles mit zahlreichen Interviews mit den großen Stars, ab 02.30 Uhr startet die mit Spannung erwartete Preisverleihung.



Der ORF berichtet über die Oscar-Nacht wie gewohnt im Zweikanalton.