Nick Dunne muss am fünften Hochzeitstag seine Ehefrau Amy als vermisst melden. Alles im Haus deutet darauf hin, dass sie von Einbrechern gewaltsam entführt worden ist. Während die Polizei ihre Ermittlungen beginnt, starten die Medien eine groß angelegte Kampagne. Die ganze Stadt macht sich auf die Suche nach der abgängigen Amy. Als sich die Beweise verdichten, dass es in der Ehe der Dunnes Probleme gegeben haben soll, schlägt die Stimmung um. Nick steht plötzlich unter Mordverdacht. DARSTELLER Rosamund Pike (Amy Dunne) Ben Affleck (Nick Dunne) Carrie Coon (Margo Dunne) Neil Patrick Harris (Desi Collings) Tyler Perry (Tanner Bolt) Missi Pyle (Ellen Abbott) REGIE David Fincher DREHBUCH Gillian Flynn KAMERA Jeff Cronenweth MUSIK Trent Reznor Atticus Ross STORY Gillian Flynn (Roman 'Gone Girl - Das perfekte Opfer')

David Fincher ("Verblendung", "The Social Network") schickt den Zuseher auf eine Reise in die Abgründe menschlicher Beziehungen und legt mit kühler Präzision das Seziermesser an das scheinbare Glück zweier Eheleute an. Mit tiefer Verbeugung vor Suspense-Meister Alfred Hitchcock kreiert der zweifache Oscar-Nominee Fincher eine konstante Spannung, die durch etliche Twists und Plotwendungen fast bis ins Unerträgliche gesteigert wird. Er verlässt sich dabei ganz auf sein untrügliches Gespür für Atmosphäre und Timing und einem glänzend aufspielenden Schauspielerensemble.

Oscarnominierung für Rosamunde Pike

Zweifach-Oscarpreisträger Ben Affleck (Argo", "Good Will Hunting") brilliert als von den Medien gehetzter Everyman, dessen Welt mit dem Verschwinden seiner Frau zusammenfällt. Ex-Bondgirl Rosamunde Pike zieht alle Register ihres Schauspieltalents und wurde zu Recht für einen Oscar und einen Golden Globe nominiert. Neil Patrick Harris ("How I met your mother") zeigt mit seiner Rolle des Ex-Freundes, dass mehr in ihm steckt, als nur witzige Sitcom-Oneliner zu versprühen. Gillian Flynn, die Autorin des Bestseller-Romans steuerte auch das Drehbuch bei, "Nine-Inch-Nails"-Frontmann Trent Reznor und Atticus Ross, die schon an Fincher-Projekten wie "Fight Club" und "Verblendung" mitarbeiteten, erhielten für ihren Soundtrack eine Golden-Globe-Nominierung .



NEUER FILM MIT BEN AFFLECK IM KINO

Derzeit ist Ben Affleck in unseren Kinos mit dem stylischen Gangsterepos "Live By Night" zu sehen, in dem er einmal mehr für die Regie und das Drehbuch zeichnete und sich obendrein die Hauptrolle verpasste.