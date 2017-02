Zum OSCAR 2017: 12 Years a Slave ("12 Years a Slave") Der Oscarfilm des Jahres 2014

Mit einem hochkarätigen Ensemble verfilmte Steve McQueen die erschütternde Autobiographie des jungen Geigenspielers Solomon Northup, der Mitte des 19. Jahrhunderts von New York in die Südstaaten verschleppt wurde und 12 Jahre Sklaverei in den Baumwollplantagen von Louisiana überlebte. Mit drei Oscars ausgezeichnet!

Das aufwühlende Meisterwerk basiert auf den 1853 erschienenen Memoiren des Afro-Amerikaners Solomon Northup: Im Jahre 1841 wurde der Geigenspieler und Familienvater, der als freier Mann in Saratoga im Staat New York lebte, gekidnappt und nach Louisiana verkauft, wo er 12 Jahre lang als Sklave auf den Plantagen schuften musste. Der britische Regisseur Steve McQueen ("Shame") schuf aus der Lebensgeschichte von Solomon Northup ein schonungsloses Porträt der Sklaverei inklusive sadistischer Plantagenbesitzer, der täglichen Angst vor körperlicher Gewalt und der schweren Arbeit auf den Baumwollfeldern. Daneben zeigt der für seine drastischen Bilder bekannte Regisseur die Unmenschlichkeit des Sklavenhandels und die unbekümmerte Selbstverständlichkeit, mit der selbst gutherzige Sklavenbesitzer Menschen wie Vieh auf dem Markt kauften.



Oscar für Newcomerin Lupita Nyong'o Der britische Schauspieler Chiwetel Ejiofor (Oscar-Nominierung!) verkörperte mit Bravour die Rolle von Solomon Northup, der dem bestialischen Plantagenbesitzer Michael Fassbender (ebenfalls für einen Oscar nominiert) hilflos ausgeliefert ist, aber dennoch nie ganz die Hoffnung verliert, wieder freizukommen.

Die in Kenia aufgewachsene Newcomerin Lupita Nyong'o erspielte sich mit ihrer intensiven Darstellung der Sklavin Patsey den Oscar als Beste Nebendarstellerin. An ihrer Seite finden sich prominente Namen wie Brad Pitt, Benedict Cumberbatch und Paul Giamatti – die beiden letzteren als verschiedene Besitzer und Herren von Solomon Northrup.

Mit drei Oscars ausgezeichnet

Bei insgesamt neun Oscar-Nominierungen räumte der Film schließlich drei Goldstatuen ab, und zwar als Bester Film, Beste Nebendarstellerin und Bestes Adaptiertes Drehbuch.

Neuer Fassbender-Film derzeit im Kino Nach seiner Nominierung als Bester Nebendarsteller in "12 Years a Slave" im Jahre 2014 erhielt der deutsch-irische Star (wird am 2. April 40) für seine Darstellung der Titelfigur in "Steve Jobs" bei der Oscarverleihung 2016 seine zweite Nominierung. Ab 20. Mai 2016 war Fassbender erneut als junger Magneto in 'X-Men: Apocalypse' in unseren Kinos zu sehen. Derzeit bringt er als Produzent und Hauptdarsteller der langerwarteten Videogame-Verfilmung "Assassins Creed" die Leinwand zum Beben.



Letztes Jahr machten Gerüchte die Runde, wonach der vielbeschäftigte Star für sein nächstes Projekt in die Rolle des österreichischen Serienmörders und 'Häfenpoeten' Jack Unterweger schlüpfen soll. Als Vorlage für den Thriller soll der Roman "Entering Hades" von US-Autor John Leake dienen. Drehbeginn soll im Jahre 2019 sein.

Kurzinhalt 1841. Der angesehene Violinist Solomon Northup lebt als freier Bürger mit seiner Familie in Saratoga, New York. Unter Vorspiegelung eines lukrativen Engagements wird er von zwei Betrügern nach Washington gelockt. Plötzlich findet er sich in Ketten gelegt in einem Kerker wieder. Seiner Papiere beraubt, wird er in die Südstaaten verschleppt und unter dem Namen Platt als Sklave verkauft. Zwölf Jahre ist er der Willkür von Plantagenbesitzern wie dem sadistischen Edwin Epps und deren skrupellosen Aufsehern ausgeliefert.