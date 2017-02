The Big Bang Theory Kick it like Baby

Als das Baby in Bernadettes Bauch erste deutliche Lebenszeichen von sich gibt, verfällt Howard in Panik. Schlagartig wird ihm klar, dass sein Kind bald auf die Welt kommen wird und die Wohnung immer noch nicht babysicher ist. Ohne sich mit Bernadette abzusprechen, geht er mit Raj auf Einkaufstour. Eine kleine Comic-Convention lädt Penny zu einer Autogrammstunde ein. Um sich als Gastgeber zu versuchen, veranstalten Amy und Sheldon derweil einen Probe-Brunch mit ein paar obskuren Bekannten. Hauptdarsteller Johnny Galecki (Leonard Hofstadter)

Jim Parsons (Sheldon Cooper)

Kaley Cuoco (Penny)

Simon Helberg (Howard Wolowitz)

Kunal Nayyar (Rajesh Koothrappali)

Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler)

Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski-Wolowitz)

Regie Mark Cendrowski