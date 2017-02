Dragons - Die Reiter von Berk Die geheimnisvolle Kiste

Der fahrende Händler Johann hat Schiffbruch erlitten. Hicks und seine Freunde können ihm aus der Patsche helfen, sein Schiff aber ist verloren. Johann ist zu nahe an den Halsbrecher-Sumpf herangekommen, wo die berüchtigten Nebelmonster leben sollen. Da er eine Kiste mit Habseligkeiten von Hicks' Mutter an Bord hatte, will Hicks das Schiff unbedingt finden. Doch vor dem Halsbrecher-Sumpf haben selbst die Drachen Angst.