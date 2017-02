Noahs Insel Sascha in Seenot

'Pommes-Frites', das eingebildete Pudelmädchen aus Paris, findet das Tierparadies auf Noahs Insel äußerst langweilig und schikaniert die Mitbewohner mit ihren Starallüren. Erst will sie Kaviar, dann will sie Gedichte und schließlich auch noch eine Schönheitsbehandlung. Einen Pudel trimmen und rasieren? Kinderleicht, denkt Gorilla. Doch die Edelhündin ist entsetzt über das Ergebnis und beschließt, die Insel sofort zu verlassen. Ihr Verehrer Rick lässt sich nicht lange bitten und wirft den Motor der gestrandeten Yacht an, um mit der Pudeldame in See zu stechen.