Zum OSCAR 2017: Up in the Air ("Up in the Air") Preisgekrönte Vielflieger-Dramödie

George Clooney fliegt kreuz und quer durch Amerika, um verdiente Mitarbeiter eiskalt zu kündigen und dabei Flugmeilen zu sammeln. Zwei Frauen bringen dabei seine Welt in heftige Turbulenzen: Anna Kendrick als junge, aufstrebende Kollegin und Vera Farmiga als seelenverwandte Vielfliegerin. Sechs Oscar-Nominierungen!

ZUR STORY "Up in the air" ist die Geschichte des Vielfliegers Ryan Bingham (George Clooney), dessen ganzes Leben in einen dieser schicken Geschäftskoffer passt, die man als Handgepäck ins Flugzeug mitnehmen darf. Eigentlich ist Ryan ein netter, sympathischer Mann, der es sich in der Welt der Business Class und der Upgrades gemütlich gemacht hat und als Elite-Mitglied verschiedener Vielfliegerprogramme davon träumt, die 10 Millionen-Meilen-Schallmauer zu durchbrechen. Doch Ryan geht einer zutiefst unsympathischen Arbeit nach - er übernimmt für Unternehmen die unangenehme Aufgabe, langjährige Mitarbeiter zu kündigen. Plötzlich ist auch Ryan selbst seines Jobs nicht mehr sicher. Sein Boss Craig (Jason Bateman -"Kill the Boss") will das Kündigungsgespräch in Zukunft über Videotelefonie ablaufen lassen.

Dazu setzt er Ryan die ambitionierte Effizienz-Expertin Natalie (Anna Kendrick - "Pitch Perfect") vor die Nase, die ihn auf seinen Reisen begleiten soll. Während Ryan und Natalie nun gemeinsam quer durch die USA fliegen, macht Ryan die Bekanntschaft der aparten Alex (Vera Farmiga - "Bates Motel"). Durch sie merkt Ryan erst, wie leer sein Leben eigentlich ist und beginnt über seine Existenz nachzudenken....

Sechs Oscar-Nominierungen Regisseur Jason Reitman, der bereits mit seinen pointierten Komödien "Juno" (Oscar für Bestes Drehbuch von Diablo Cody) und "Thank you for Smoking" dem Zeitgeist auf den Zahn fühlte, beschäftigte sich in seinem 2009 erschienenen Werk "Up in the Air" mit den Folgen der Wirtschaftskrise und dem Reifeprozess eines Mannes, der von seinem Leben in der Luft genug hat und sesshaft werden will. Der talentierte Spross von Comedyking Ivan Reitman schrieb auch am Drehbuch mit, das auf dem gleichnamigen Roman von Walter Kirn basierte.

George Clooney ist die Rolle des charmanten Vielfliegers und liebenswerten Profikündigers auf dem Leib geschrieben und seine Darstellung wurde zurecht mit einer Oscarnominierung belohnt. Auch seine Flamme in Gestalt von Vera Farmiga wurde für den ersten Oscar ihrer Karrierre nominiert, wie auch Anna Kendrick als ehrgeizige neue Kollegin. Insgesamt erhielt der Film sechs Oscar- und fünf Golden-Globe-Nominierungen. Ein Golden Globe ging an das Drehbuch von Jason Reitman und Sheldon Turner. Zuletzt lief Reitmans Dramödie "Young Adult"(2011) mit Charlize Theron in unseren Kinos.

Kurzinhalt Ryan Bingham fliegt dorthin, wo andere es nicht übers Herz bringen, verdiente Arbeitnehmer fristlos zu entlassen. Rational und emotionslos macht er einfach kurzen Prozess. Er liebt es, ständig auf Dienstreise zu sein, wie kein anderer Flugmeilen zu sammeln und sich dabei mit Frauen wie Vielfliegerin Alex Goran zu treffen. Als ihm die junge College-Absolventin Natalie Keener zur Seite gestellt wird, gerät sein Leben aus den Fugen. Diese findet nämlich, den Job besser per Videokonferenz erledigen zu können.

DARSTELLER George Clooney (Ryan Bingham)

Vera Farmiga (Alex Goran)

Anna Kendrick (Natalie Keener)

Jason Bateman (Craig Gregory)

Amy Morton (Kara Bingham)

Melanie Lynskey (Julie Bingham)

Sam Elliott (Maynard Finch)

Zach Galifianakis (Steve)

REGIE Jason Reitman