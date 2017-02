JULIANNE MOORE

Die 56-Jährige Ehefrau und Mutter zweier Kinder aus North Carolina hat sich seit ihrem Durchbruch mit Robert Altmanns Ensemblefilm "Short Cuts" im Jahre 1993 in über 55 Filmen ein beeindruckendes Portfolio an unterschiedlichsten Rollen quer durch alle Genres geschaffen, das nach vier Nominierungen in einem Oscar für Beste Hauptdarstellerin für "Still Alice" gipfelte. Noch in diesem Jahr soll ihr neuestes Filmprojekt, die Coming-of-Age-Story "Wonderstruck" von ihrem "I'm not there"-Regisseur Todd Haynes in unsere Kinos kommen.

