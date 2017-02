Promis, Prunk & Logentratsch - Das war der Wiener Opernball 2017

Die Höhepunkte der vergangenen Ballnacht, Logengeflüster und ein Blick hinter die Kulissen der Live-Übertragung! Peter L. Eppinger führt durch die Sendung und beantwortet folgende Fragen: Wie haben die prominenten Gäste wirklich gefeiert? Was hat sich in den überfüllten Gängen der Wiener Staatsoper noch alles ereignet? Die ORF-Gesellschaftsredaktion berichtet in einer Sondersendung von den schrägsten Auftritten, den schrillsten Outfits und den besten Sagern am Ball der Bälle!