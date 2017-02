The Big Bang Theory Die Kissen-Katastrophe

Während Leonard Pennys defekten Computer wieder zum Laufen bringt, passiert dieser ein fatales Missgeschick. Sie verunreinigt mit einem Paintball-Gewehr ausgerechnet das Kissen auf Sheldons heiligem Sofa-Platz. Penny bringt den Polster in die Reinigung und stürzt Leonard so in eine tiefe Krise.