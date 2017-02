The Interview ("The Interview") Deutschsprachige Free-TV-Premiere!

Drohungen vor Release

Bereits vor seinem Erscheinen im Jahr 2014 trat "The Interview" eine publicityträchtige Kontroverse los, die dem Film weltweite Aufmerksamkeit bescherte. Das Produktionsstudio Sony Pictures, das einige Wochen zuvor bereits Opfer von Hacker-Attacken (die laut FBI von Nordkorea ausgingen) wurde, hielt die Veröffentlichung des Films aufgrund von Drohungen auf Kinogänger vorerst zurück. Schließlich entschied sich das Studio für einen Release am 25. Dezember 2014 und "The Interview" wurde in ausgewählten Kinos in den USA sowie auf diversen VOD-Plattformen gezeigt.