Während zahlreiche Hollywood-Stars bei James Franco ausgelassen Party feiern, bricht in L.A. die Welt zusammen. Die meisten Partygäste suchen das Weite, doch sechs Filmstar-Buddys bleiben im Haus des Gastgebers. Auch mitten in der Apokalypse sorgen sie gnadenlos für einen Gag nach dem anderen - und das sicher bis zur allerletzten Minute!

Inhalt

Jay Baruchel besucht seinen Freund Seth Rogen in L.A. Gemeinsam gehen sie auf die Party von James Franco, dem heißesten Event des Jahres. Dort treffen sie nicht nur ihre Comedy-Kollegen Jonah Hill, Craig Robinson und Danny McBride, sondern viele andere Stars wie Rihanna und Emma Watson. Plötzlich beginnt der Weltuntergang. Blutrünstige Dämonen scheinen die Welt endgültig vernichten zu wollen. Jay & Co. verbarrikadieren sich im Haus und stoßen auf die biblische Schilderung der Apokalypse.



DARSTELLER

James Franco

Jonah Hill

Seth Rogen

Jay Baruchel

Danny McBride

Craig Robinson

Michael Cera

Emma Watson

Rihanna

Channing Tatum

Paul Rudd

REGIE

Seth Rogen

Evan Goldberg

DREHBUCH

Seth Rogen

Evan Goldberg

KAMERA

Brandon Trost

MUSIK

Henry Jackman

STORY

Jason Stone (Kurzfilm 'Seth and Jay versus the Apocalypse')