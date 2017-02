Dawson's Creek Wiedersehen in Capeside

Joey und Pacey kommen nach einem dreimonatigen Segeltörn nach Capeside zurück. Sie beschließen, sich für 24 Stunden nicht zu sehen. Pacey kehrt in die Wohnung seines Bruders zurück. Doch dort kann er nicht länger wohnen, da seine ältere Schwester Gretchen die Couch okkupiert hat. Auch Joey kann nicht in ihr altes Zimmer zurück. Die Pension geht inzwischen so gut, dass alle Räume vermietet sind. So treffen sich Joey und Pacey früher als abgemacht wieder.