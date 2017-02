Dawson's Creek Die große Ernüchterung

Pacey hat große Probleme in der Schule. Sein Abschluss ist gefährdet. Als Joey davon erfährt, verspricht sie, ihm zu helfen. Zumindest Paceys Wohnungsproblem scheint gelöst zu sein. Seine Schwester will mit ihm gemeinsam ein heruntergekommenes Strandhäuschen mieten. Joey nimmt inzwischen einen Job im noblen Capeside Jachtclub an. Dort lernt sie den nervigen Drue Valentine kennen.