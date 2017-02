Das Dschungelbuch Eierdiebe

Balu will Mogli nicht mit zur Stachelbeerernte mitnehmen. Es sei zu gefährlich, weil die Beeren in einer tiefen Schlucht wachsen. Mogli ist gekränkt. Immer wird er von Balu wie ein kleines Kind behandelt, dabei hat er schon so oft Mut und Geschick eines erwachsenen Burschen bewiesen. Der fiese Schakal Tabaqui schlägt genau in die Kerbe und überredet den Buben, ein Ei einer Kobra zu stehlen. Eine Aktion, bei der Mogli erst viel zu spät bemerkt, dass sie alles andere als erwachsen ist.