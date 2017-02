Starproduzentin Joanna ( Nicole Kidman - dieses Jahr oscarnominiert für ihre Nebenrolle in 'Lion') zieht mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern in das Vorstadtidyll von Stepford. Doch die willenlosen, dauerlächelnden Frauen sind Joanna unheimlich. Sie macht sich auf die Suche nach dem Geheimnis hinter der perfekten Idylle ...

Hollywood-Starbesetzung

Oscar-Preistägerin Nicole Kidman ("The Hours") brilliert als Top-Produzentin einer TV-Show, die nach einem Nervenzusammenbruch in das beschauliche Städtchen Stepford zieht, um endlich Ruhe vom hektischen Fernsehalltag zu finden. An ihrer Seite glänzt Matthew Broderick als ihr Ehemann, der sich im Männerclub von Stepford schnell eingelebt hat.



OSCAR-HOFFNUNG FÜR KIDMAN

Nicole Kidman, die heuer am 20. Juni ihren 50. Geburtstag begehen wird, darf als eine von fünf Kandidatinnen bei der diesjährigen Oscar-Verleihung am 26. Februar 2017 auf ein Goldmännchen als Beste Nebendarstellerin für ihre Rolle in "LIONS" hoffen.