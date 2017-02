When in Rome - Fünf Männer sind vier zuviel ("When in Rome") Bezaubernde Romantikkomödie

Die quirlige New Yorkerin Kristen Bell ist erfolgreich in ihrem Beruf aber in Sachen Liebe ein Unglücksrabe. Um ihrem Glück ein bisschen nachzuhelfen, fischt sie bei einem Kurztrip nach Rom ein paar Zauber-Münzen aus dem Liebesbrunnen und kann sich plötzlich vor Verehrern kaum retten...

Für seine beschwingte Ode an die Liebe holte sich Regisseur Mark Steven Johnson, der bis dahin eher mit Comicverfilmungen wie "Daredevil" und "Ghost Rider" auffiel, eine blendend aufgelegte Schauspielriege vor die Kamera, mit allen voran Sonnenschein Kristen Bell, die schon Comedy-Juwelen wie "All inclusive" und "Nie wieder Sex mit der Ex" zum Leuchten brachte. Das 1,55m kleine Energiebündel gibt mit viel Esprit die erfolgreiche Kuratorin des Guggenheim Museum in New York, Beth, deren hektisches Leben außer Rand und Band gerät, dank einer Hochzeit in Rom, einem Gläschen Champagner zuviel und ein paar magischen Münzen aus einem italienischen Barockbrunnen. An ihrer Seite darf "Tranformers"-Star Josh Duhamel als leicht tollpatschiger Reporter Nick neben seinem Charme auch sein beträchtliches komödiantisches Talent ausspielen, muss aber gegen eine Reihe hochkarätiger Comedy-Granaten im Liebesduell um Kristen Bells Beth antreten:

Will Arnett ("30 Rock") als zartbesaiteter Maler, Jon Heder ("Die Eisprinzen") als unheimlicher Straßenzauberer, Dax Shephard (Real-Life-Ehemann von Kristen Bell und Vater ihrer zwei Kinder) als Möchte-Gern-Model sowie Danny DeVito als kunstbegeisterter Wurstmagnat. Neben dem turbulenten Liebeschaos sorgen Hollywood Grande Dame Anjelica Huston und "Miami Vice"-Cop Don Johnson als Beths Vater für würdige Momente.

Nach der Leinwandversion im Jahre 2014 ihrer Erfolgsserie "Veronica Mars"(2004-2007) war Kristen Bell zuletzt an der Seite von Melissa McCarthy in der Komödie "The Boss" zu sehen.

Inhalt Die junge New Yorkerin Beth widmet sich ganz ihrer beruflichen Karriere. Das Thema Liebe hat sie indes abgeschrieben. Als ihr Ex demnächst heiraten will und ihre Schwester eine Traumhochzeit in Rom plant, gerät ihr Glück ins Wanken. Auf der Feier lernt sie mit Nick nämlich einen Kandidaten fürs Leben kennen. Als sie aus dem römischen Liebesbrunnen gleich fünf Münzen herausfischt, ahnt sie nicht, dass sie sich damit die ewige Liebe von fünf Männern aufhalst - doch wer ist nun der Richtige?

DARSTELLER Kristen Bell (Beth)

Josh Duhamel (Nick)

Anjelica Huston (Celeste)

Will Arnett (Antonio)

Jon Heder (Lance)

Dax Shepard (Gale)

Alexis Dziena (Joan)

Danny DeVito (Al)

REGIE Mark Steven Johnson