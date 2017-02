Rookie Blue Das wahre Geschlecht

Andy kehrt von ihrem Undercover-Einsatz aufs Revier zurück. Dort lässt die Arbeit nicht lange auf sich warten: Eine Bank wird überfallen und obwohl der Täter ungehindert mit einer fetten Beute fliehen kann, erschießt er kurzerhand einen Bankangestellten. Wie die Jungpolizisten herausfinden, ist der Bankräuber offenbar hinter mehr her, als nur dem Geld. Derweil freut sich Frank riesig darüber, dass Noelle seinen Antrag annehmen will.



