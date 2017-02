Covert Affairs Reise nach Jerusalem

Auggie ist nach der Schlägerei in einer Zelle gelandet. Mit Arthurs Hilfe wird er wieder entlassen, unter der Bedingung in eine Therapie zu gehen. Währenddessen werden Annie und Eyal nach Jerusalem geschickt. Sie sollen herausfinden wie es passieren konnte, dass sich geheime amerikanische Technik in einer iranischen Rakekte befindet. Als sie zu einem Wissenschaftler Kontakt aufnehmen, entdecken sie, dass seine Freundin für den iranischen Geheimdienst arbeitet.