Under the Dome Die rote Tür

Barbie wird in Zenith gefangen gehalten und soll den mysteriösen Männern Antworten über die Kuppel geben. Doch Barbie weigert sich hartnäckig und schweigt. Die Männer sind offenbar hinter dem Ei her, das die Energie für die Kuppel liefert. Währenddessen in Chester's Mill: Big Jim versucht Antworten von Julia zu bekommen, doch sie weicht geschickt aus und verheimlicht ihm, dass Barbie noch lebt. Auch Norrie, Joe, Melanie und Junior haben ihre Bedenken über Big Jims wahre Beweggründe. Sie beschließen, ihn im Auge zu behalten.