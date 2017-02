Die Simpsons Luca$

Lisa lernt den dicklichen, etwas weltfremden Luca$ kennen, der als Wettkampf-Esser Karriere machen will. Sehr zu Marges Entsetzen verliebt sie sich in ihn. Marge erinnert Luca$ stark an ihren eigenen Fehlgriff: Homer. Um zu verhindern, dass Lisa sich mit dieser Beziehung ihre ganze Zukunft ruiniert, weist sie Homer an, sich seiner Tochter gegenüber anders zu verhalten. Homer reagiert brüskiert. Es kränkt ihn, dass Marge eine Hochzeit mit einem Doppelgänger von ihm als großes Unglück ansieht.