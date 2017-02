Hot In Cleveland Pelze und kalte Füße

Joys Sohn Owen will heiraten. Um seiner Mutter eine Freude zu machen, werden Joy und ihre Freundinnen in die Hochzeitsvorbereitungen eingebunden. Selbstverständlich setzt Owen voraus, dass sie ihn gegenüber den konservativen Eltern seiner Braut nicht blamieren werden. Wie sich rasch zeigt, ist Owens Erwartung allerdings nicht mehr als ein frommer Wunsch.



(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)