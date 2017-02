Soko Donau Und raus bist du

Bei einer nächtlichen Heimfahrt hat Wohlfahrt einen schrecklichen Unfall, ein toter Junge liegt auf der Straße. Wohlfahrt ist ziemlich sicher, er lag da schon, als er ihn überrollte, doch solange das nicht bewiesen ist, scheint er schuld am Tod des Kindes zu sein.



Im Schulumfeld des Toten erfährt man, dass dieser Teil einer gewaltbereiten Gruppe war, die in der Schule gefürchtet war. Es gibt Hinweise auf einen Mobbingvorfall, die ein Mädchen aus seiner Klasse betroffen hat. Eine App am Handy des Toten bringt neue und erschreckende Erkenntnisse in die Ermittlung.



