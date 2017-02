Soko Donau Perfekte Welt

Was anfangs wie ein Autounfall aussieht, stellt sich doch als Mord heraus: Die Frau, die tot in ihrem Wagen aufgefunden wird, wurde mit Stechapfeltee vergiftet. Ihr Bauernhof in Oberösterreich ist Wohnsitz einer nur auf den ersten Blick idyllischen Hippie-Kommune, die vom Mann der Toten, dem charismatischen Simon, geleitet wird.



Vieles in der beschaulichen Love-and-Peace-Truppe macht unser Team stutzig, und Carl und Helmuth stoßen schließlich auf ein gefährliches Geheimnis.



Koproduktion Satel/Almaro/ORF/ZDF