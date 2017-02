Dr. Dani Santino - Spiel des Lebens Schweres Gepäck

Anne Marie ist der Star ihrer eigenen TV Sendung. In letzter Zeit neigt sie zu häufigen Wutausbrüchen. Deshalb soll sie eine Therapie machen. Für Dani ist es zunächst schwierig, Anne Maries' Vertrauen zu gewinnen. Um mit der Vergangenheit abzuschließen, will Dani ausmisten und einen Flohmarkt veranstalten. Auch die Erinnerungsstücke an ihren Exmann sollen ausgemistet werden. Und T.K. ist zum ersten Mal in seinem Leben verliebt und stolpert von einem Fettnäpfchen ins nächste.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)