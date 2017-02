In ihrer Sendung "Stöckl." (donnerstags, ORF 2) nimmt es Journalistin Barbara Stöckl gleich mit mehreren Prominenten gleichzeitig auf. Am Dienstag ist sie selbst zum zweiten Mal prominenter Gast in Willkommen Österreich. Bei ihrem ersten Besuch legte sie sich mit Grissemann an. "Wenn du bei mir in der Sendung zu Gast wärst, würde ich dich fragen, was bei dir falsch gelaufen ist", erklärte sie 2013. Ob ihr Grissemann inzwischen verziehen hat und ob sich Barbara Stöckl diesmal weniger kampflustig zeigt, sehen wir am Dienstag in Willkommen Österreich.



Über ausverkaufte Shows und renommierte Preise darf sich Kabarettist Gery Seidl freuen. "Sonntagskinder" heißt sein aktuelles Programm, in dem er alle ÖsterreicherInnen zu eben solchen erklärt. Berührungsängste kennt Gery Seidl nicht: Schenkelklopfer gehören genauso zu seinem Repertoire wie durchdachte Gesellschaftskritik und schauspielerisch anspruchsvolle Dialogszenen. Stermann und Grissemann freuen sich auf ein Gespräch mit Kollegen Gery Seidl.