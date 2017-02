Grey's Anatomy Absturz

Meredith wacht verwundet in einem Trümmerfeld aus Flugzeugteilen auf. Es herrscht Chaos und alle sind mit ihren diversen Verletzungen beschäftigt. Lexie ist unter einem Flugzeugteil gefangen und schwer verletzt. Mark und Christina versuchen erfolglos Lexie zu befreien. Meredith ist auf der Suche nach Derek. Der konnte sich von einem Wrackteil befreien, seine Hand wurde dabei aber schwer verletzt. Es stellt sich heraus, dass auch Mark in Lebensgefahr schwebt. So muss Meredith eine Not-OP durchführen. Unterdessen beginnt man sich im Seattle Grace zu fragen, wo die Ärzte geblieben sind.

