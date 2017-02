Sammy - Kleine Flossen, große Abenteuer Schildkröte mit Federn

Die Möwen haben keine Lust mehr, nur Fisch zu essen. Da sticht ihnen Schildkröte Ricky ins Auge. Die Vögel locken ihn in einen Falle und auch Ella gerät in Gefahr. Seemöwe Horst will die zwei befreien. Dabei fällt ihm jedoch eine Kokosnuss auf den Kopf und plötzlich glaubt er, selbst eine Schildkröte zu sein. In diesem Zustand ist Horst außerstande, Ricky und Ella weiterhin zu beschützen.