Biene Maja Jakob aus dem Paradies

Es wird Winter und die Nahrungsmittel werden knapp. Da erscheint auf der Wiese eine Biene namens Jakob. Jakob wohnt mit seiner Familie an einem Ort, wo es Honig im Überfluss gibt. Aber da er die freie Natur liebt, will er umziehen. Dieses Paradies müssen sich die Wiesenbewohner einmal näher ansehen. Jakobs Familie wohnt in einem Treibhaus und tatsächlich gibt es dort Honig in Hülle und Fülle. Die Tiere der Wiese überlegen, ob sie nicht auch hier bleiben sollen. Doch sie sehnen sich schon bald zurück zu ihrer Wiese.