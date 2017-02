How I Met Your Mother Gary Blauman

Kurz vor Barneys Hochzeit mit Robin erscheint unangekündigter Besuch, der die Festgesellschaft in zwei Lager spaltet: Gary Blauman, ein Ex-Kollege von Barney. Insbesondere Ted ist strikt dagegen, dass Gary zur Hochzeit eingeladen wird. Einst hatte er sich mit ihm ein tagelanges Duell um eine Frau geliefert. Lily hingegen hält große Stücke auf Gary und freut sich sehr über dessen Kommen. Auch das Brautpaar ist hin- und hergerissen. Am Ende liegt es schließlich an Marshall, ein gerechtes Urteil zu fällen.