Sammy - Kleine Flossen, große Abenteuer Keine Rache ohne Strafe

Herr Lulu will mit den Kindern einen Ausflug machen. Ricky drängelt sich vor Lucy und ihre Freunde, worüber diese ganz und gar nicht begeistert sind. Sie zerstören Herrn Lulus Meeresschornstein und schieben es Ricky in die Schuhe. Weil Herr Lulu Ricky für den Übeltäter hält, darf er nicht mehr mit auf den Ausflug und ist nun natürlich sehr wütend auf Lucy. Er beschließt, sich zu rächen, was im Endeffekt aber keine gute Idee ist.