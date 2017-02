How I Met Your Mother Wie eure Mutter mich traf

An dem Tag, als Ted Robin kennenlernt, feiert Tracy ihren 21. Geburtstag. Die Party findet ein abruptes Ende, als Tracy die Nachricht erhält, dass ihr Freund Max tödlich verunglückt ist. In den kommenden Jahren hält sich Tracy lieber von den Männern fern und bezweifelt, noch einmal die große Liebe zu finden. Während dieser Zeit kreuzen sich einige Male Tracys und Teds Wege, noch aber ahnen die beiden nicht, was die Zukunft für sie bereithält.