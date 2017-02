Die Goldbergs Mucki Mirsky

Beverly vertraut ihrer Teenager-Tochter nicht und liest sogar heimlich ihr Tagebuch. Daraufhin stellt Erica ihrer Mutter eine Falle, in die Beverly prompt hineintappt. Beschämt willigt sie ein, Erica in Zukunft mehr zu vertrauen. Und Adam hat seit Sandkastentagen eine beste Freundin, Emmy 'Mucki' Mirsky. Bis Barry behauptet, dass Frauen und Männer nie nur Freunde sein können.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)