Dr. Dani Santino - Spiel des Lebens Der Fluch

Die Hawks sind überzeugt davon, dass es an einem Fluch liegt, dass sie seit sechs Jahren die Play-Offs nicht mehr erreicht haben. Und Schuld daran soll ihr ehemaliges Maskottchen Phil Kirkman sein. Als dieser durch einen Selbstmordversuch nun erneut Aufmerksamkeit auf sich zieht, soll Dani das Problem lösen. Dani will übers Wochenende mit J.D. verreisen. Als ihre Kinder alleine zu Hause sind, hören sie plötzlich seltsame Geräusche im Haus.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)