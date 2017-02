Sammy - Kleine Flossen, große Abenteuer Die Hummerfarm

Herr Lulu besucht mit den Kindern seinen Cousin Andrè, einen Künstler. André ist ein Bewunderer der Menschen und lässt sich deshalb ganz einfach in eine Hummerfarm locken und einsperren. Natürlich wollen die Kinder nichts unversucht lassen, um André zu retten. Dabei müssen sie sich aber nicht nur vor den Menschen in Acht nehmen, sie lernen auch unfreundliche Hummer kennen. Diese haben sich so an ihr Leben in Gefangenschaft gewöhnt, dass sie André und die anderen nicht mehr gehen lassen wollen.