Limitless Undercover-Einsatz

Als die Undercoveridentitäten von mehreren FBI-Agenten gestohlen werden, soll Brian die Betroffenen aufspüren und warnen. Darunter befindet sich auch Lucy Church, die gerade gegen einen Hedgefond und dessen Verbindung zu einem Escortservice ermittelt. Lucy möchte ihren Fall allerdings zu Ende bringen und bittet Brian, ihr zu helfen. In der Zwischenzeit versucht Sands Rebecca von weiteren Ermittlungen gegen Eddie Morra abzuhalten. Außerdem bietet er Rebecca einen Job in Eddie Morras Sicherheitsteam an.