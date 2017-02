The Big Bang Theory Das Conan-Spiel

Als Penny kurzfristig nicht in ihre Wohnung kann, hat Sheldon Mitleid und lässt sie bei sich warten. Er hat gerade ein Online-Rollenspiel gespielt. Penny lässt ihm keine Ruhe und bald muss er ihr alles erklären. Sie ist so fasziniert, dass sie selbst zu spielen beginnt. Da sie von ihrem Leben so frustriert ist, wird aus Interesse bald Sucht und Penny kann sich nicht mehr losreißen, worunter nicht nur ihre Arbeit leidet.