Biene Maja Lecker, lecker, Eis

Auf der Wiese wird ein riesiger Eiswürfel gefunden. Alexander erklärt, wie so etwas entsteht und was man damit machen kann. Für die Wiesenbewohner ist das eine lustige Sache. Sie laufen Schlittschuh, spielen Eishockey und naschen davon. Besonders Willi kann von Honig mit Eis nicht genug bekommen. Als alle nach Hause gehen, bleibt er noch und legt sich in die Sonne auf das Eis schlafen. Wenig später entdeckt ihn Flip eingefroren ins Eis. Keiner bekommt ihn mehr heraus. Alexander hat die rettende Idee, wie man den eingefrorenen Willi wieder befreien kann.