Criminal Minds: Beyond Borders Im Namen der Hoffnung

Peter und Kate Carsons sind seit Kurzem in Pension. Zur Feier dieses Ereignisses gönnen sich die beiden eine Kreuzfahrt, die sie auch nach Casablanca führt. Doch beim Besuch des berühmten Markts werden sie entführt, und die Täter verlangen 400.000 Dollar Lösegeld in Bitcoin-Währung. Jack und sein Team haben nur 72 Stunden, um die Carsons zu retten. (In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch) DARSTELLER Gary Sinise (Jack Garrett) Tyler James Williams (Monty) Daniel Henney (Matt Simmons) Alana De La Garza (Clara) Annie Funke (Mae) REGIE Alec Smight

"Criminal Minds: Beyond Borders" ist das spannende Spin-off der Hit-Serie 'Criminal Minds' mit Gary Sinise als Leiter eines Spezialteams des FBI. Sie sollen US-Bürgern im Ausland zu Hilfe eilen, die in Verbrechen verwickelt sind. Zur Grundausstattung gehört auch ein eigener Flugjet mit allen wichtigen Geräten an Bord, der das Team an jeden Ort der Welt bringt.



Hier erfahren Sie mehr über die Serie