Limitless Heute mit Doppelfolge!

Eloise, die Leiterin des Projekts Mindvault, bei dem der Verstand großer Denker für die Nachwelt archiviert werden soll, wurde ermordet. Bei seinen Recherchen stößt Brian auf einen gewissen Scrubjay, der mit Eloise in Kontakt stand und mehrere dieser Dateien kaufte...

Inhalt - 'Verstand verloren', I/14

Das Speziallabor CRAFT, das im Bereich zukünftiger Waffentechnik forscht, wendet sich hilfesuchend an das FBI. Eloise, eine führende Mitarbeiterin der Firma wurde ermordet. Sie beschäftigte sich mit Mind-Maps, den Erhalt des Geists von außergewöhnlichen Menschen mittels Speicherung in einer Datenbank. Jetzt sind einige Mind-Maps verschwunden. Und Brian muss mit ansehen, wie Rebecca ihre Nachforschung in Bezug auf Senator Morra weiter vorantreibt.



DARSTELLER

Jake McDorman (Brian Finch)

Jennifer Carpenter (Special Agent Rebecca Harris)

Hill Harper (Special Agent Spelman Boyle)

Mary Elizabeth Mastrantonio (Special Agent Nasreen Pouran)

REGIE

Guy Ferland