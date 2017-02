Malcolm mittendrin Der Walzerkönig

Malcolm plant, in der Schülerzeitung einen recht anstößigen Artikel zu veröffentlichen. Der Direktor will dies verbieten. Malcolm leitet rechtliche Schritte gegen die Zensur in die Wege. Otto hat sich eine besondere Überraschung für seine Silberhochzeit ausgedacht. Heimlich nimmt er bei Francis Tanzunterricht.