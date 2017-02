Falco - Bonus Track

Filmmaterial, das vor 20 Jahren in der Villa des Malers Prof. Ernst Fuchs aufgenommen wurde. Falco stand damals Modell für ein Porträt, das Ernst Fuchs von ihm anfertigte. Dabei entstand zwischen den beiden Künstlern ein Dialog, der ohne jeglichen Kommentar in unbearbeiteter Form ausgestrahlt wird und in berührender Weise die Faszination Falcos spüren lässt. Die Themen reichen von Oskar Werner - einem der großen Vorbilder Falcos - über den Respekt gegenüber der jeweils anderen Kunstrichtung bis zu amüsant-philosophischen Betrachtungen über das Leben an sich. Ein 20-minütiges Filmdokument - ungeschnitten und unbearbeitet - als besonderes Zuckerl für alle Falco-Freunde.